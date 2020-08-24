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Глава Тувы заразился коронавирусом во второй раз

Семён Гудошников
Сегодня в 21:26

Глава Тувы Шолбана Кара-оол повторно заразился коронавирусом. Об этом он заявил в своем обращении в «ВКонтакте».

«Оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять с COVID-19. Во второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь. Знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к нему надо относиться с презрением, тогда и будет шанс выжить», — заявил глава Тувы.

Он предположил, что антитела к COVID-19 не сформировались у него из‑за нагрузок. На этот раз, по словам чиновника, болезнь протекает иначе, а его мучают головные боли.

В прошлый раз Шолбана Кара-оол был госпитализирован 25 мая. Позже ему подтвердили коронавирус. В начале июня пресс-секретарь главы Тувы Долаану Салчак заявил, что Кара-оол вылечился от COVID-19.

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