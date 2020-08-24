перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
kremlin.ru Ангела Меркель призвала Россию найти виновных в отравлении Навального
Ангела Меркель призвала Россию найти виновных в отравлении Навального 21:40
Глава Тувы заразился коронавирусом во второй раз 21:26
Детали отравления Навального, гендерно-нейтральные призы Берлинале и другие новости дня 20:41 Дайджест
Омские врачи заявили, что не выявляли у Навального ингибиторов холинэстеразы 20:38
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Беларуси 20:26
Anadolu Agency/Getty Images Положительные стороны Гитлера и бедность белорусского языка: самые спорные высказывания Лукашенко
Положительные стороны Гитлера и бедность белорусского языка: самые спорные высказывания Лукашенко 19:07
Новым адвокатом Михаила Ефремова стал его прежний адвокат Эльман Пашаев 18:06
Немецкая клиника «Шарите»: Алексей Навальный был отравлен 17:24
Петербуржец потерял 750 тыс. рублей на донатах в мобильной игре. Вернуть деньги у него не вышло 17:17
В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров до 20 сентября 17:03
Anadolu Agency/Getty Images Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси
Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси 16:14
Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов 16:12
«Терки на улицах»: Лукашенко заявил, что протесты ухудшают ситуацию с коронавирусом 15:50
Победителем фестиваля короткометражного кино «Короче» стала комедия о покойнике, вернувшемся домой 15:43
На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль 15:28
Andrew Roberts/Unsplash В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей
В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей 15:00
«Архстояние» пройдет с 4 по 6 сентября в Никола-Ленивце. Тема фестиваля — «Лень» 14:44
Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно» 14:07
Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове 13:53
Марсель Дюшан и Теодор Курентзис: объявлена программа фестиваля фильмов об искусстве 13:45
Отключить рекламу
Дайджест

Детали отравления Навального, гендерно-нейтральные призы Берлинале и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:41

В немецкой клинике «Шарите» заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество пока не установлено, проводятся исследования.

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Навального в Европу, заявил, что политик выживет, но будет недееспособен следующие несколько месяцев.

«Проект» выпустил расследование, в котором утверждается, что российские власти «выстроили целую систему» по борьбе с Навальным. Согласно материалу, оппозиционера хотели посадить еще в 2017 году, но не стали этого делать, опасаясь протестов.

В России выявили за сутки 4744 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 961 493, из них 773 095 выздоровели, 16 448 умерли.

Александр Лукашенко обвинил протестующих в распространении коронавируса. Многотысячные демонстрации он назвал «терками на улицах».

Учителей, которые поддержали акции протеста, президент Беларуси потребовал увольнять из школ. Другие спорные цитаты Лукашенко (например, о положительной стороне Гитлера и нечистоплотности евреев) можно прочитать здесь.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. В Минприроды заявили, что давно предлагали ему сделать это.

Суд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина, который в прошлом октябре изнасиловал и убил 9-летнюю девочку в Саратове. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новый контракт. Актер говорил, что больше не будет работать с Пашаевым.

В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров до 20 сентября. Это значит, что жители города не попадут на премьеры фильмов «Довод», «Мулан», «Новые мутанты» и сиквела «Поезда в Пусан».

На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль. С 2021 года на фестивале будут вручаться гендерно-нейтральные призы за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана.

Газета The Art Newspaper Russia объявила программу своего четвертого фестиваля фильмов об искусстве. Он пройдет в музее современного искусства «Гараж» с 7 по 13 сентября.

Джон Карпентер заявил, что присоединится к перезапуску своего классического хоррора «Нечто». Также он анонсировал выход нового альбома «Lost Themes III: Alive After Death».

Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси. В нем треки Алены Алены, «Интуриста», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse, Томаса Азира и других. Собранные с продажи альбома средства пойдут пострадавшим от политических репрессий в Беларуси.

MC Сенечка поделился клипом на трек «Давай брейк» из своего грядущего альбома «Звуки». В нем много веселья и брейкового бита, посмотреть видео можно здесь.

С 4 по 6 сентября в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Темой фестиваля станет «Лень», тут можно узнать подробности.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушка с гитарой поет о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
Минприроды
ФСИН
Люди
Алексей Навальный
Александр Лукашенко
Эльман Пашаев
Михаил Туватин
Михаил Ефремов
Джон Карпентер
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить