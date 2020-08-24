Детали отравления Навального, гендерно-нейтральные призы Берлинале и другие новости дня

В немецкой клинике «Шарите» заявили, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Точное вещество пока не установлено, проводятся исследования.

Основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Навального в Европу, заявил, что политик выживет, но будет недееспособен следующие несколько месяцев.

«Проект» выпустил расследование, в котором утверждается, что российские власти «выстроили целую систему» по борьбе с Навальным. Согласно материалу, оппозиционера хотели посадить еще в 2017 году, но не стали этого делать, опасаясь протестов.

В России выявили за сутки 4744 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 961 493, из них 773 095 выздоровели, 16 448 умерли.

Александр Лукашенко обвинил протестующих в распространении коронавируса. Многотысячные демонстрации он назвал «терками на улицах».

Учителей, которые поддержали акции протеста, президент Беларуси потребовал увольнять из школ. Другие спорные цитаты Лукашенко (например, о положительной стороне Гитлера и нечистоплотности евреев) можно прочитать здесь.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией. В Минприроды заявили, что давно предлагали ему сделать это.

Суд приговорил к пожизненному заключению Михаила Туватина, который в прошлом октябре изнасиловал и убил 9-летнюю девочку в Саратове. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новый контракт. Актер говорил, что больше не будет работать с Пашаевым.

В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров до 20 сентября. Это значит, что жители города не попадут на премьеры фильмов «Довод», «Мулан», «Новые мутанты» и сиквела «Поезда в Пусан».

На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль. С 2021 года на фестивале будут вручаться гендерно-нейтральные призы за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана.

Газета The Art Newspaper Russia объявила программу своего четвертого фестиваля фильмов об искусстве. Он пройдет в музее современного искусства «Гараж» с 7 по 13 сентября.

Джон Карпентер заявил, что присоединится к перезапуску своего классического хоррора «Нечто». Также он анонсировал выход нового альбома «Lost Themes III: Alive After Death».

Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси. В нем треки Алены Алены, «Интуриста», «Аигел», «Молчат дома», Super Besse, Томаса Азира и других. Собранные с продажи альбома средства пойдут пострадавшим от политических репрессий в Беларуси.

MC Сенечка поделился клипом на трек «Давай брейк» из своего грядущего альбома «Звуки». В нем много веселья и брейкового бита, посмотреть видео можно здесь.

С 4 по 6 сентября в арт-парке «Никола-Ленивец» пройдет фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Темой фестиваля станет «Лень», тут можно узнать подробности.