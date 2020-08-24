перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Anadolu Agency/Getty Images Положительные стороны Гитлера и бедность белорусского языка: самые спорные высказывания Лукашенко
Положительные стороны Гитлера и бедность белорусского языка: самые спорные высказывания Лукашенко 19:07
Новым адвокатом Михаила Ефремова стал его прежний адвокат Эльман Пашаев 18:06
Немецкая клиника «Шарите»: Алексей Навальный был отравлен 17:24
Петербуржец потерял 750 тыс. рублей на донатах в мобильной игре. Вернуть деньги у него не вышло 17:17
В Петербурге продлили запрет на работу кинотеатров до 20 сентября 17:03
Anadolu Agency/Getty Images Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси
Независимые артисты выпустили сборник в поддержку протестующих в Беларуси 16:14
Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов 16:12
«Терки на улицах»: Лукашенко заявил, что протесты ухудшают ситуацию с коронавирусом 15:50
Победителем фестиваля короткометражного кино «Короче» стала комедия о покойнике, вернувшемся домой 15:43
На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль 15:28
Andrew Roberts/Unsplash В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей
В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей 15:00
«Архстояние» пройдет с 4 по 6 сентября в Никола-Ленивце. Тема фестиваля — «Лень» 14:44
Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно» 14:07
Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове 13:53
Марсель Дюшан и Теодор Курентзис: объявлена программа фестиваля фильмов об искусстве 13:45
«Википедия» Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией
Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией 12:54
Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки 12:53
«Проект»: российские власти «выстроили систему» по борьбе с Навальным Обновлено в 12:42
МВД Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек 12:20
Джон Карпентер, возможно, поучаствует в перезапуске фильма «Нечто». И выпустит новый альбом 11:13
Отключить рекламу

Новым адвокатом Михаила Ефремова стал его прежний адвокат Эльман Пашаев

Анастасия Цой
Сегодня в 18:06

Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новый контракт. Об этом со ссылкой на самого юриста сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 21 августа, на заседании суда Ефремов заявил, что больше не будет работать с Пашаевым. Свое решение он объяснил тем, что представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский, якобы посмеиваются над его юристом. Актер планировал найти адвоката «посильнее»: по его словам, его могли бы защищать Генри Резник или Генрих Падва.

На сегодняшнем заседании суда Ефремов согласился признать вину, если ему докажут, что за рулем в момент аварии был именно он: «Шел я в суд за правдой. Я думал, что кто‑то скажет, где я все-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулем». К этому заседанию он не нашел адвоката, так как все, кто предлагал свои услуги, по словам актера, были бестолковыми.

Заседание перенесли на 31 августа. Если бы к этому времени актер не нашел нового адвоката, ему бы назначили государственного защитника.

Пашаев ранее заявлял, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Он нашел свидетеля, который рассказал, что за рулем был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском кресле.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Адвокат семьи погибшего говорил о том, что защитник актера подкупал свидетелей. Жена Ефремова заявила, что актер никогда не признавал свою вину.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
поп
«Mint Music Home Live»: Алена Швец, Мусор, Маяк
Девушка с гитарой поет о проблемах своего поколения
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Люди
Михаил Ефремов
Эльман Пашаев
Генрих Падва
Александр Добровинский
Генри Резник
Сергей Захаров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить