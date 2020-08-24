Новым адвокатом Михаила Ефремова стал его прежний адвокат Эльман Пашаев

Актер Михаил Ефремов, ранее отказавшийся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, заключил с ним новый контракт. Об этом со ссылкой на самого юриста сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 21 августа, на заседании суда Ефремов заявил, что больше не будет работать с Пашаевым. Свое решение он объяснил тем, что представители потерпевшей стороны, в частности адвокат Александр Добровинский, якобы посмеиваются над его юристом. Актер планировал найти адвоката «посильнее»: по его словам, его могли бы защищать Генри Резник или Генрих Падва.

На сегодняшнем заседании суда Ефремов согласился признать вину, если ему докажут, что за рулем в момент аварии был именно он: «Шел я в суд за правдой. Я думал, что кто‑то скажет, где я все-таки находился во время трагедии. Или мне покажут видео, что я находился на водительском месте за рулем». К этому заседанию он не нашел адвоката, так как все, кто предлагал свои услуги, по словам актера, были бестолковыми.

Заседание перенесли на 31 августа. Если бы к этому времени актер не нашел нового адвоката, ему бы назначили государственного защитника.

Пашаев ранее заявлял, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Он нашел свидетеля, который рассказал, что за рулем был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском кресле.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Адвокат семьи погибшего говорил о том, что защитник актера подкупал свидетелей. Жена Ефремова заявила, что актер никогда не признавал свою вину.