Петербуржец потерял 750 тыс. рублей на донатах в мобильной игре. Вернуть деньги у него не вышло

Пушкинский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска жителя города Эндрю Синицкого о защите прав потребителя. Он потерял 753 тыс. рублей из‑за незапланированного доната в мобильной игре «Великий султан».

Синицкий подал в суд на китайскую компанию-разработчика Mechanist Internet Technologies Co.Ltd., создавшую игру, а также Google LLC и «Тинькофф Банк».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Синицкий установил из Google Play себе на телефон игру «Великий султан», в результате чего с привязанной к онлайн-магазину карточки с ноября 2018 по июль 2019 года списались 763,5 тыс. рублей. Сам истец утверждает, что его об этом приложение не извещало, а деньги списывались в одностороннем порядке. СМС-оповещение он не подключал из экономии.

Синицкий потребовал признать действия «по навязыванию платных услуг» незаконными и необоснованными и взыскать с ответчиков солидарно 653 958 рублей и 109 517 индийских рупий, а также штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Моральный ущерб он оценил в 5 тысяч рублей.

Однако суд установил, что на странице игры в магазине были размещены все необходимые сведения об игре — в том числе информация о платном контенте от 75 до 7490 рублей за товар. Согласно решению суда, Синицкий был осведомлен о диапазоне цен на встроенные в приложение покупки. При первичном запуске игры ему также было предложено ознакомиться и принять условия использования, что он и сделал, поскольку без этого невозможно начать игру.