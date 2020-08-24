Александр Лукашенко потребовал увольнять учителей за поддержку протестов

Александр Лукашенко потребовал увольнять из школ учителей, которые поддержали акции протеста. Он сказал об этом после доклада министра образования Игоря Карпенко, пишет «БелТа». Лукашенко заявил, что в белорусских школах — государственное образование, а значит, и государственная идеология.

Те, кто хотят следовать этим принципам, пожалуйста, милости просим: идите преподавайте, учите, работайте. Те, кто не хочет, значит, они в школе быть не должны. Это надо говорить прямо, откровенно и честно. Александр Лукашенко

При этом Лукашенко потребовал «защитить учителей от всяких нападок»: «Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать, притом делаем очень активно и очень жестко пресекаем всякие наезды, накаты на учителей, врачей». «Если кто‑то перекинулся в другой лагерь, нам тоже надо с ними разбираться», — подчеркнул он. Вероятно, Лукашенко хочет защитить тех учителей, которые участвовали в фальсификациях на выборах президента. Ранее в знак протеста белорусы начали возвращать в школы, которые, по их мнению, неправильно подсчитывали голоса, грамоты, дипломы и выпускные ленты.

В то же время еще 10 дней назад 250 учителей вышли на акцию протеста в Минске. «Мы не хотим, чтобы родителям было стыдно вести своих детей к нам в школу», — говорили они.