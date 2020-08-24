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На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль

Семён Гудошников
Сегодня в 15:28

Организаторы Берлинского кинофестиваля упразднили гендерное разделение приза за лучшую роль. Об этом говорится на официальном сайте смотра.

С 2021 года на фестивале будут вручаться гендерно-нейтральные награды «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана».

«Мы считаем, что отсутствие разделения наград в актерской сфере по половому признаку является сигналом к более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии», — пояснили директоры Берлинале Мариетт Риссенбек и Карло Шатриан.

Кроме того, организаторы заявили, что в 2021 году фестиваль пройдет в традиционном офлайн-формате. Гибридная модель, совмещающая онлайн и офлайн, будет применима для европейского кинорынка.

О том, как прошел Берлинале в 2020 году, можно прочитать здесь.

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