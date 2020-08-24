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«Терки на улицах»: Лукашенко заявил, что протесты ухудшают ситуацию с коронавирусом

Федор Кузьмин
Сегодня в 15:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уличные протесты негативно влияют на ситуацию с коронавирусом в стране. При этом многотысячные демонстрации Лукашенко назвал «терками на улицах», сообщает РИА «Новости».

«Правда, бог нас пока еще миловал, не пошла эта вторая волна, как в Европе. Но должен сказать, что вот эти наши терки на улицах, они дают себя знать, и у нас нет того спада, как это было когда‑то», — сказал он Дмитрию Пиневичу, который будет исполнять обязанности министра здравоохранения.

Лукашенко выразил надежду, что заболеваемость коронавирусом будет сохраняться в республике на том же уровне, что сегодня. Он также заметил, что «хотелось бы уже если не расстаться с этой болезнью, то ее свести к абсолютному минимуму».

В марте Лукашенко рекомендовал лечить коронавирус при помощи сауны, 40–50 граммов водки и работы в поле. «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Там трактор вылечит всех! Поле всех лечит!» — говорил тогда президент.

В июле Лукашенко заявлял, что в Беларуси победили коронавирус. Он уточнил, что от негативного воздействия пандемии устояли сельское хозяйство и промышленность.

Уже две недели в Беларуси идут протесты против итогов президентских выборов. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщали, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.

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