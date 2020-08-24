Победителем фестиваля короткометражного кино «Короче» стала комедия о покойнике, вернувшемся домой

Объявлены лауреаты фестиваля короткометражного кино «Короче». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы смотра.

Главную награду получила черная комедия Татьяны Лялиной «Хочу домой». Она рассказывает о мужчине, который восстал из могилы и вернулся домой.

Приз за лучшую режиссуру достался фильму Алексея Талызина «Кое‑что задаром», за лучший сценарий — продюсерскому проекту Александры Бортич «Саша ищет таланты», а приз зрительских симпатий — картине Эдины Умеровой «Годовщина».

Кроме основных наград вручили четыре диплома жюри — их получили «Восстание!» Бена Хансфорда, «Взрослый» Анастасии Добрик, «Escape» Александра Гаврилова и «Свидание» Анастасии Рогозиной. В этом году в жюри вошли актеры Андрей Смоляков и Кристина Асмус, режиссер Клим Шипенко, журналист Андрей Колесников, председателем был продюсер Игорь Толстунов.

Все фильмы, вошедшие в основной конкурс фестиваля, в том числе лауреатов, можно посмотреть на «КиноПоиск HD».