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В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей

Семён Гудошников
Сегодня в 15:00

Дептранс Москвы планирует установить в этом году не менее 200 зарядных станций для электромобилей. Об этом глава департамента Максим Ликсутов рассказал в интервью РИА «Новости».

Оборудовать станции будут в рамках соглашения с государственным оператором электрических сетей «Россети». В последующем город собирается устанавливать по 100–200 зарядных станций ежегодно.

Кроме того, Ликсутов заявил, что до 2023 года трамвайный парк Москвы будет на 100% состоять из новых вагонов, а количество пассажирских мест в трамваях увеличится на 27%. «Мы хотим сделать так, чтобы наземный транспорт был максимально быстрым и удобным, а главное, надежным и развивающимся с учетом расширения метро и МЦД», — отметил он.

Отвечая на вопрос, планирует ли город пустить трамвай по Садовому кольцу, глава Дептранса сказал, что представленный активистами проект не учитывает мнение местных жителей и влияние на движение в Москве, а также не содержит экономической оценки.

«В качестве альтернативы можно было бы организовать на внутренней стороне Садового кольца выделенные полосы для автобусов. Но опять же — устроит ли большинство жителей подобное решение? Это вопрос сложный и не требует быстрых и необдуманных решений», — добавил он.

К концу 2019 года по всему миру было продано 2,2 млн электромобилей — это примерно 2,5% от всего личного автотранспорта. В России уровень проникновения электромобилей гораздо ниже — менее 0,01%. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2019 году в России было зарегистрировано 4600 электромобилей, из них 353 единицы были проданы в прошлом году. Тем не менее электрический автотранспорт лучше других отвечает на вызовы глобального потепления и продолжающейся урбанизации. Почему за такими машинами будущее, можно прочитать здесь.

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