Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», отмечающий в этом году 15-летие, пройдет с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец. Темой фестиваля станет «Лень», рассказали организаторы «Афише Daily».
О том, как правильно лениться в Никола-Ленивце, «обойти который — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху», расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку.
Игорь Шелковский при поддержке «Музея AЗ» возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, а Иван Горшков создаст мифологическую беседку. Участниками «Архстояния-2020» станут авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратором фестиваля выступит Антон Кочуркин.
«Как гласит легенда, именно благодаря лени жители деревни Никола-Ленивец избавились от завоевателей. Вместе с тем лень как явление присутствует только в мире людей. В природе лени нет. Отсюда — основной конфликт между социальной жизнью и жизнью природы, между городским и сельским. <…> На фестивале «Архстояние-2020» мы представляем работы известных и не очень художников. Каждый из них раскрывает тему через собственную рефлексию», — сказал куратор фестиваля Антон Кочуркин.
Как сообщают организаторы, на фестивале бережно относятся к окружающей среде: сортируют мусор, пластиковые бейджи заменили на бумажные со шнурками, а количество печатных материалов минимизировали — программу предлагают скачать в телефон.
В дни фестиваля также запустят капшеринг по всей территории Никола-Ленивца: на фуд-корт можно будет прийти со своим стаканом либо взять под залог многоразовый. Если стакан станет грязным, то его поменяют на чистый или помоют. Музыкальную программу фестиваля объявят дополнительно. Билеты на фестиваль можно купить здесь. Стоимость одного билета — 4600 рублей, а в день фестиваля — 6000 рублей.