Фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», отмечающий в этом году 15-летие, пройдет с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец. Темой фестиваля станет «Лень», рассказали организаторы «Афише Daily».

О том, как правильно лениться в Никола-Ленивце, «обойти который — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху», расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку.

Игорь Шелковский при поддержке «Музея AЗ» возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, а Иван Горшков создаст мифологическую беседку. Участниками «Архстояния-2020» станут авторы арт-резиденции 2019/2020. Куратором фестиваля выступит Антон Кочуркин.