перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На Берлинале упразднили гендерное разделение награды за лучшую роль 15:28
Andrew Roberts/Unsplash В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей
В Москве до конца года установят 200 зарядных станций для электромобилей 15:00
«Архстояние» пройдет с 4 по 6 сентября в Никола-Ленивце. Тема фестиваля — «Лень» 14:44
Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно» 14:07
Суд приговорил к пожизненному заключению убийцу девочки в Саратове 13:53
Марсель Дюшан и Теодор Курентзис: объявлена программа фестиваля фильмов об искусстве 13:45
«Википедия» Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией
Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией 12:54
Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки 12:53
«Проект»: российские власти «выстроили систему» по борьбе с Навальным Обновлено в 12:42
МВД Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек 12:20
Джон Карпентер, возможно, поучаствует в перезапуске фильма «Нечто». И выпустит новый альбом 11:13
Visuals/Unsplash В России выявили 4744 новых случая коронавируса
В России выявили 4744 новых случая коронавируса 11:03
TikTok подаст в суд на администрацию президента США 10:50
«Коммерсант»: мэрия может открыто транслировать и продавать видео с московских камер наблюдения 10:30
Омский главврач рассказал о людях в штатском, находившихся в больнице во время лечения Навального 10:10
«Известия»: Россия может возобновить авиасообщение с Францией, Кипром, Мальтой и другими странами 9:14
MItya Aleshkovskiy/Wikipedia Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы
Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы 8:44
Опасения насчет российской вакцины, первый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня Вчера в 19:14 Дайджест
«ВКонтакте» заблокировала крупные паблики сторонников и противников феминизма за враждебный язык Вчера в 17:36
Dimitri Houtteman/Unsplash Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать
Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать Вчера в 16:45
Отключить рекламу

Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно»

Анастасия Цой
Сегодня в 14:07

Представитель правительства Германии заявил, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального «вполне вероятно». Об этом сообщает Reuters.

Именно поэтому, по его словам, оппозиционеру необходима личная защита. Безопасность Навального теперь находится в компетенции федерального ведомства уголовной полиции Германии.

Также об этом высказался глава немецкого МИД: «Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют: медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей «Шарите» в обозримом будущем».

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
драма
Женщина, которая убежала
Новый фильм Хона Сан Су (есть котик)

Другие материалы по темам

Теги
Reuters
МИД
Люди
Алексей Навальный
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить