Правительство Германии: отравление Алексея Навального «вполне вероятно»

Представитель правительства Германии заявил, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального «вполне вероятно». Об этом сообщает Reuters.

Именно поэтому, по его словам, оппозиционеру необходима личная защита. Безопасность Навального теперь находится в компетенции федерального ведомства уголовной полиции Германии.

Также об этом высказался глава немецкого МИД: «Я отношусь к тем, кто в своих воззрениях основывается на фактах. В деле Навального многие факты еще отсутствуют: медицинские, вероятно, криминологические. Мы ждем разъяснения и дальнейшей информации от врачей «Шарите» в обозримом будущем».

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, и самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

22 августа Навального все-таки доставили в берлинскую клинику «Шарите». По имеющейся сейчас информации, политик пока так и не вышел из комы.