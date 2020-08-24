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Марсель Дюшан и Теодор Курентзис: объявлена программа фестиваля фильмов об искусстве

Анастасия Цой
Сегодня в 13:45

Объявлена программа четвертого фестиваля фильмов об искусстве, который организует газета The Art Newspaper Russia. Фестиваль пройдет в Москве с 7 по 13 сентября.

Фестиваль проходит в Музее современного искусства «Гараж», Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре «Пионер» и Мультимедиа Арт Музее. В программу этого года вошли документальные фильмы, которые победили или участвовали в важных международных конкурсах.

Фильмом открытия станет картина «Городские мечтательницы» о четырех женщинах-архитекторах — Дениз Скотт Браун, Корнелии Оберландер, Филлис Ламберт и Бланш Лемко ван Гинкел.

Также покажут фильмы о художниках Тинторетто («Тинторетто и новая Венеция»), Марселе Дюшане («Марсель Дюшан: искусство возможного»), Ласло Мохой-Надя («Новый Баухаус: жизнь и наследие Ласло Мохой-Надя») и дирижере Теодоре Курентзисе («Здесь пахнет ладаном»). Авторы фильма про Курентзиса Александра Крецан и Иван Козлов попытались разобраться, почему расстроились отношения музыканта с Пермским оперным театром.

Театру посвящена и еще одна картина — «Бурное море». Она рассказывает о том, как устроен театр, и о людях, которые в нем работают. В программе есть еще два российских фильма: «К Николь» и «Париж-1986». Первый — о художнике Игоре Гусеве, который бродит по Одессе в поисках настоящего, несувенирного пейзажа; второй — о советской женщине, которая в 1986 году оказалась в Париже (фотографии из этой поездки удалось распечатать только спустя 30 лет, а сын главной героини решил сделать из них выставочный проект).

Все подробности можно узнать на сайте фестиваля.

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