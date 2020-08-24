Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки

Рэпер МС Сенечка поделился клипом на трек «Davai Break» с его грядущего альбома «Звуки». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.
В веселом летнем клипе Сенечка танцует под брейковый бит. «Зачем тебе грустить, если все просто зашибись?» — спрашивает он.
Сам исполнитель написал, что посвящает видео любителям брейка. Это, по словам МС Сенечки, его первый большой клип.
В мае МС Сенечка представил видео на трек «Хип-хоп будни». Ролик был снят в домашних условиях с использованием хромакея, олдскульных спецэффектов и толики позитива.
Семен Лисейчев из Самары, он же МС Сенечка, выпустил в прошлом году два альбома ― «Хип-хоп будни» и «1989», освежив российскую рэп-сцену бытовыми зарисовками и битами в духе старой школы. В сентябре «Афиша Daily» поговорила с рэпером о злости, альтер эго и дружбе с Glam Go Gang!.