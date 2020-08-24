Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки

Рэпер МС Сенечка поделился клипом на трек «Davai Break» с его грядущего альбома «Звуки». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В веселом летнем клипе Сенечка танцует под брейковый бит. «Зачем тебе грустить, если все просто зашибись?» — спрашивает он.

Сам исполнитель написал, что посвящает видео любителям брейка. Это, по словам МС Сенечки, его первый большой клип.