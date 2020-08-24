перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Википедия» Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией
Глава Башкирии попросил признать шихан Куштау особо охраняемой территорией 12:54
Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки 12:53
«Проект»: российские власти «выстроили систему» по борьбе с Навальным Обновлено в 12:42
МВД Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек 12:20
Джон Карпентер, возможно, поучаствует в перезапуске фильма «Нечто». И выпустит новый альбом 11:13
Visuals/Unsplash В России выявили 4744 новых случая коронавируса
В России выявили 4744 новых случая коронавируса 11:03
TikTok подаст в суд на администрацию президента США 10:50
«Коммерсант»: мэрия может открыто транслировать и продавать видео с московских камер наблюдения 10:30
Омский главврач рассказал о людях в штатском, находившихся в больнице во время лечения Навального 10:10
«Известия»: Россия может возобновить авиасообщение с Францией, Кипром, Мальтой и другими странами 9:14
MItya Aleshkovskiy/Wikipedia Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы
Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы 8:44
Опасения насчет российской вакцины, первый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня Вчера в 19:14 Дайджест
«ВКонтакте» заблокировала крупные паблики сторонников и противников феминизма за враждебный язык Вчера в 17:36
Dimitri Houtteman/Unsplash Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать
Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать Вчера в 16:45
В прошлом году в Гренландии растаяло рекордное количество льда Вчера в 15:42
Диана встречается лицом к лицу с Гепардой в трейлере сиквела «Чудо-женщины» Вчера в 14:23
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве Вчера в 13:19
Rachel Luna/Getty Images Трэвис Скотт представил песню «The Plan» — официальный саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана
Трэвис Скотт представил песню «The Plan» — официальный саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана Вчера в 12:10
В России выявили 4852 новых случая коронавируса Вчера в 11:12
Вышел первый трейлер нового «Бэтмена». В главной роли — Роберт Паттинсон Вчера в 10:33
Отключить рекламу

Много брейка и веселья в новом клипе MC Сенечки

Федор Кузьмин
Сегодня в 12:53

Рэпер МС Сенечка поделился клипом на трек «Davai Break» с его грядущего альбома «Звуки». Посмотреть ролик можно на ютьюбе.

В веселом летнем клипе Сенечка танцует под брейковый бит. «Зачем тебе грустить, если все просто зашибись?» — спрашивает он.

Сам исполнитель написал, что посвящает видео любителям брейка. Это, по словам МС Сенечки, его первый большой клип.

В мае МС Сенечка представил видео на трек «Хип-хоп будни». Ролик был снят в домашних условиях с использованием хромакея, олдскульных спецэффектов и толики позитива.

Семен Лисейчев из Самары, он же МС Сенечка, выпустил в прошлом году два альбома ― «Хип-хоп будни» и «1989», освежив российскую рэп-сцену бытовыми зарисовками и битами в духе старой школы. В сентябре «Афиша Daily» поговорила с рэпером о злости, альтер эго и дружбе с Glam Go Gang!.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
боевик
Агент Ева
Джессика Честейн примеряет на себя роль Никиты

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить