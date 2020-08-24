МВД Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек

Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что во вчерашних акциях протеста участвовало около 20 тыс. человек.

«Максимальное количество собравшихся зафиксировано в столице — около 20 тыс. человек, в Бресте и Гродно — не более трех тысяч человек», — говорится в заявлении. Также сообщается, что за сутки на протестующих было составлено 79 протоколов об административных правонарушениях.

По оценкам различных СМИ, во вчерашней акции протеста против Александра Лукашенко в Минске приняли участие от 150 до 250 тыс. человек. Они собрались на площади Независимости, а затем двинулись к стеле «Минск — город-герой». Военные окружили мемориал, а министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой Отечественной войне.