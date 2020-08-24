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Джон Карпентер, возможно, поучаствует в перезапуске фильма «Нечто». И выпустит новый альбом

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:13

Американский кинорежиссер Джон Карпентер заявил, что присоединится к перезапуску своего классического хоррора «Нечто». Также он анонсировал выход своего нового альбома «Lost Themes III: Alive After Death» пишет издание NME.

Карпентер рассказал о дальнейших планах, выступая на фестивале Fantasia Film Festival. Режиссер сообщил, что он говорил о перезапуске оригинальной картины 1982 года с фильммейкером и главой компании Blumhouse Productions Джейсоном Блумом.

«Я думаю, что Джейсон Блум будет работать над перезапуском фильма «Нечто». Я, возможно, приму участие. Посмотрим потом», — заявил Карпентер. Будет ли это сиквел, приквел или ремейк, режиссер не уточнил.

Карпентер также подтвердил, что его альбом «Lost Themes III: Alive After Death» выйдет в феврале 2021 года.

Кинокомпания Blumhouse Productions известна в первую очередь созданием малобюджетных фильмов ужасов, которые имеют успех в прокате. Компания занималась производством «Черного клановца» и «Прочь», а сейчас работает на сиквелом «Хеллоуина», где также задействован Карпентер, — в роли композитора.

В начале августа умер актер Уилфорд Бримли, сыгравший доктора Блэра в оригинальной картине Карпентера. Ему было 85 лет.

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