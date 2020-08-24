В России выявили 4744 новых случая коронавируса

В России зарегистрировали еще 4744 случая коронавируса — уже больше недели в стране выявляют за сутки менее 5000 новых пациентов.

Больше всего заразившихся в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской и Свердловской областях, Ставропольском и Красноярском крае, Нижегородской, Волгоградской и Саратовской областях.