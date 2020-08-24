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В России выявили 4744 новых случая коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 11:03

В России зарегистрировали еще 4744 случая коронавируса — уже больше недели в стране выявляют за сутки менее 5000 новых пациентов.

Больше всего заразившихся в Москве, Петербурге, Московской, Ростовской и Свердловской областях, Ставропольском и Красноярском крае, Нижегородской, Волгоградской и Саратовской областях.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 961 493, из них 773 095 выздоровели, 16 448 умерли. За последние сутки вылечились 2456 человек, умерли 65 пациентов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 23,4 млн человек, 808 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,7 млн), на втором — Бразилия (3,6 млн), на третьем — Индия (3,1 млн).

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