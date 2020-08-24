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TikTok подаст в суд на администрацию президента США

Анастасия Цой
Сегодня в 10:50

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, подаст в суд на администрацию президента США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Чтобы обеспечить соблюдение закона и справедливое отношение к нашей компании и нашим пользователям, у нас не остается иного выбора, кроме как предпринять юридические шаги против указа президента Дональда Трампа», — говорится в заявлении ByteDance.

Ранее Трамп подписал два указа: один из них запрещает американцам любые деловые отношения с китайской компанией, второй подразумевает, что ByteDance должна отказаться от всех активов, поддерживающих функционирование сервиса в США, а также избавиться от всей информации, полученной с помощью TikTok.

По информации США, TikTok собирает слишком много данных и передает их китайским властям. ByteDance отрицает это. В начале августа в СМИ появились сообщения, что американская компания Miscrosoft ведет переговоры о покупке приложения. Если до 15 сентября сделка состоится, то сервис коротких видео не заблокируют.

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