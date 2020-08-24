«Коммерсант»: мэрия может открыто транслировать и продавать видео с московских камер наблюдения

Московские власти могут транслировать в свободном доступе и продавать данные с камер видеонаблюдения. Об этом со ссылкой на условия конкурсов на сайте госзакупок пишет «Коммерсант».

Издание изучило контракт на установку четырех тысяч камер в городских больницах, заключенный департаментом информационных технологий мэрии Москвы. Тендер стоимостью 778 млн рублей выиграла Московская телекоммуникационная корпорация. Как уточняет издание, на первом этапе компания установит камеры внутри и снаружи 539 московских больниц, а на втором передаст видео с них на серверы единого центра хранения и обработки данных (ЕЦХД).

Среди целей обработки данных с камер — «предоставление доступа к информации пользователям ЕЦХД, в том числе на возмездной основе» и «трансляция информации в открытом доступе» в интернете. Как пишет «Коммерсант», то же самое указано и в других контрактах департамента на передачу видео в ЕЦХД. Всего, по данным издания, речь идет минимум о 25 тыс. камер.

В мэрии заявили, что транслировать и продавать данные с камер не собираются. Там заявили, что в документах представлены стандартные формулировки, они «используются во всех госконтрактах на оказание услуг видеонаблюдения».

Прошлым летом Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы опубликовал местоположение всех камер фотовидеофиксации, установленных в городе. В таблице, представленной ЦОДД, были данные о 2476 камерах, которые включают адрес и точные координаты по широте и долготе.