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«Известия»: Россия может возобновить авиасообщение с Францией, Кипром, Мальтой и другими странами

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:14

В правительстве обсуждают возобновление авиасообщения с новыми странами. Как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники, полеты во Францию, Венгрию, Иорданию, Египет (Каир), Китай (Шанхай), на Мальту и Кипр могут разрешить до конца недели.

Как говорят собеседники издания, если границы с этими странами откроют, пассажиропоток в Европу из России будет не слишком велик из‑за запрета на массовый въезд для россиян. Летать в Венгрию и Францию, а также на Мальту можно будет так же, как сейчас в Швейцарию, — пассажирам с видом на жительство, с разрешением на работу или в медучреждения.

Решение могут огласить 25 августа на заседании оперативного штаба, уточняют собеседники издания. При этом представитель Татьяны Голиковой, вице-премьера и председателя оперативного штаба, заявил, что решения по возобновлению авиасообщения пока принято не было.

Источники «Известий» в авиакомпаниях тем не менее говорят, что решение по возобновлению авиасообщения ожидалось к концу прошлой недели, но его так и не огласили.

15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Ранее запрет на рейсы из России также сняла Австрия. Кроме того, с 1 августа возобновлено международное сообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией, а также открыта граница с Абхазией.

Ранее, в конце марта, на фоне пандемии коронавируса Россия приостановила все регулярные и чартерные авиарейсы по международным маршрутам. Исключение было сделано только для рейсов, вывозящих российских граждан из других стран или утвержденных особым распоряжением правительства.

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