Глава Cinema for Peace: Навальный поправится после отравления, но будет недееспособен месяцы

Основатель и глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет Алексея Навального в Европу, заявил, что политик выживет, но будет недееспособен следующие несколько месяцев. Об этом пишет «Интерфакс».

Бизиль также подтвердил, что Навального пытались отравить. Он также отметил, что сам не является медиком и необходимо дождаться заключения врачей, а его прогноз по состоянию политика — это «интерпретация событий последних двух-трех дней».

Бизиль заметил, что в ближайшие несколько суток вряд ли будет понятно, сможет ли Навальный пережить отравление без последствий. По мнению главы Cinema for Peace, сейчас это решающий вопрос.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, однако, опровергла заявление Бизиля о здоровье Навального. «Доступа к медицинской информации ни у кого нет. Проверенные сведения о состоянии Алексея могут поступить только от врачей клиники или от меня», — заявила она.

Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» 22 августа. Бизиль, который занимался отправкой Навального из Омска в Берлин, рассказал, что состояние политика оставалось стабильным во время полета и посадки, однако из комы он так и не вышел.

20 августа Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.