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Опасения насчет российской вакцины, первый трейлер «Бэтмена» и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 19:14

В России выявили 4852 новых случая коронавируса. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 956 749, из них 770 639 выздоровели, 16 383 умерли.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице хорошей с точки зрения стабильности. Но избавиться от эпидемиологической проблемы можно будет только после массовой вакцинации, а ее придется ждать «месяцы и месяцы», считает он.

Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать. Если прививка недостаточно эффективна, есть вероятность, что вирус адаптируется и создаст штаммы, которые будут уклоняться от ее действия, предупреждают специалисты.

В Германии исследователи провели три концерта, чтобы узнать, как распространяется коронавирус. На них присутствовали около 2000 добровольцев, а выступал для зрителей немецкий поп-музыкант Тим Бендцко.

«ВКонтакте» заблокировала несколько крупных пабликов сторонников и противников феминизма. В соцсети пояснили, что сообщества заблокировали за враждебные высказывания и предоставили примеры оскорбительных постов.

В 2019 году Гренландия потеряла рекордное количество льда за всю историю наблюдений — около 523 млрд тонн. Этого достаточно, чтобы покрыть всю Великобританию 2,5-метровым слоем воды.

Warner Bros. и DC Comics провели онлайн-мероприятие DC FanDome. На нем представили трейлеры нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, сиквела «Чудо-женщины» и режиссерской версии «Лиги справедливости».

Трэвис Скотт выпустил песню «The Plan» — официальный саундтрек к «Доводу» Кристофера Нолана. Премьера картины намечена на 3 сентября.

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