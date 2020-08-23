«ВКонтакте» заблокировала крупные паблики сторонников и противников феминизма за враждебный язык

«ВКонтакте» заблокировала несколько крупных пабликов, связанных с феминизмом, в том числе «Неправильный феминизм» (13 тыс. подписчиков) и «Подслушано Феминизм» (31 тыс. подписчиков). На это обратили внимание «Двач» и «Лепра».

В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили «Афише Daily», что сообщества были заблокированы за использование враждебного языка. Представители соцсети также предоставили примеры постов с оскорблениями.