«ВКонтакте» заблокировала крупные паблики сторонников и противников феминизма за враждебный язык

«ВКонтакте» заблокировала несколько крупных пабликов, связанных с феминизмом, в том числе «Неправильный феминизм» (13 тыс. подписчиков) и «Подслушано Феминизм» (31 тыс. подписчиков). На это обратили внимание «Двач» и «Лепра».
В пресс-службе «ВКонтакте» пояснили «Афише Daily», что сообщества были заблокированы за использование враждебного языка. Представители соцсети также предоставили примеры постов с оскорблениями.
В компании отметили, что по тем же причинам были заблокированы и паблики противников феминизма и ЛГБТК+. К примеру, группы «Анти-Феминизм и -ЛГБТ», «Анти ЛГБТ | Анти ЯОЙ», «Российское анти-ЛГБТ движение им. Йоргена», «Бутылка» и другие.
Борьба с хейт-спичем — часть политики «ВКонтакте». 20 августа в соцсети сообщили, что работают над нейросетью, которая сможет автоматически распознавать оскорбления и язык вражды. Кроме того, в разделе «Жалобы» появилась новая категория «Враждебные высказывания» — она поможет в обучении искусственного интеллекта.