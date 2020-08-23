Ученые опасаются, что из‑за российской вакцины коронавирус может мутировать

Применение российской вакцины от COVID-19 до ее полноценных испытаний может привести к мутации вируса. Такие опасения выразили ученые, опрошенные Reuters. Они считают, что вакцина, которая, возможно, не обеспечивает полной защиты, может усилить «эволюционное давление» на коронавирус, и тем самым, усугубить ситуацию.

«Неполная защита может обеспечить давление отбора, которое заставляет вирус уклоняться от присутствующего антитела, создавая штаммы, которые затем уклоняются от всех вакцинных реакций», — заявил вирусолог из британского Университета Рединга Иэн Джонс, добавив, что «плохая вакцина хуже, чем когда ее нет».

Его опасения разделяет и эксперт по вакцинам Медицинской школы Университета Вандербильта в США Кэтрин Эдвардс. По ее словам, воздействие вакцины на вирус, включая борьбу с ним, блокирование или принуждение к адаптации, «всегда вызывает беспокойство».

Несмотря на то, что коронавирус мутирует гораздо реже, чем ВИЧ, существует много потенциальных рисков использования неэффективной вакцины, в том числе риск мутации, считает специалист из Медицинского центра Бет Исраэль Диаконесс в Бостоне Дэн Барух.

Иэн Джонс, однако, подчеркивает, что вакцина редко вызывает мутации вируса, и чем эффективнее она мешает вирусу проникать в клетки, тем ниже вероятность того, что патоген научится уклонятся от защиты антителами.

11 августа Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Ей еще только предстоит пройти третью фазу испытаний — осенью ее получат 1500 добровольцев и люди из группы риска (врачи, учителя и так далее). Массовую вакцинацию россиян планируют начать в январе–феврале 2021 года.

В предыдущей фазе испытаний прививку проверяли на двух группах добровольцев по 38 человек каждая. Позже выяснилось, что в одной группе у 38 человек зафиксировали в общей сложности 144 побочных эффекта. Большинство симптомов (повышение температуры, головная боль, диарея, астения и другие) не имели серьезных последствий, но некоторые из них сохранялись 42 дня, а исход других на момент завершения испытаний был не ясен.