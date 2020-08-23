Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице хорошей с точки зрения стабильности. Об этом он заявил в интервью каналу «Россия 1».

«Ситуация хорошая с точки зрения ее стабильности, потому что мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого‑то всплеска серьезного по заболеваемости. С другой стороны, ежедневно около 700 заболевших выявляется каждый день. И от 300 до 400 человек госпитализируется», — цитирует слова градоначальника «Интерфакс».

По словам Собянина, это говорит о том, что проблема с коронавирусом останется, по крайней мере до массовой вакцинации. Хоть вакцина уже и зарегистрирована, она должна еще пройти испытания, потом ее будут поставлять небольшими партиями, поэтому массовой вакцинации придется ждать «месяцы и месяцы», считает мэр.

В связи с этим Собянин заявил о важности вакцинации от гриппа, которая поможет минимизировать наложение двух инфекций. Первый этап бесплатной вакцинации от гриппа начнется в Москве в конце августа, а с 1 октября она станет массовой, отмечает РБК.

В начале недели в Москве выявляли за сутки около 700 новых случаев коронавируса, а к воскресенью этот показатель упал до 611. По количеству заражений столица занимает первое место в России, но по числу новых случаев на 100 тыс. человек город на 18-м месте.

В начале августа Собянин заявил, что перчаточно-масочный режим и другие антикоронавирусные ограничения в Москве «необходимы в ближайшие недели, а может быть, и месяцы».