В России выявили 4 852 новых случая коронавируса

В России зарегистрировали еще 4852 случая коронавируса — уже неделю в стране выявляют за сутки менее 5 тыс. новых пациентов.

Больше всего заразившихся в Москве (687), Петербурге (180), Московской (164) и Свердловской (129) областях, Ставропольском крае (126), Ростовской (126) и Нижегородской (117) областях.