В России выявили 4 852 новых случая коронавируса

В России зарегистрировали еще 4852 случая коронавируса — уже неделю в стране выявляют за сутки менее 5 тыс. новых пациентов.
Больше всего заразившихся в Москве (687), Петербурге (180), Московской (164) и Свердловской (129) областях, Ставропольском крае (126), Ростовской (126) и Нижегородской (117) областях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 956 749, из них 770 639 выздоровели, 16 383 умерли. За последние сутки вылечились 3 162 человека, 73 пациента скончались.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 23 млн человек, 800 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,6 млн), на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (3 млн).