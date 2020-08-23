Немецкие ученые провели три концерта, чтобы понять, как распространяется коронавирус

Мероприятия прошли друг за другом 22 августа на арене в Лейпциге. На них присутствовали около 2 тыс. добровольцев — в основном молодые, здоровые и не входящие в группы риска. Все они сдали отрицательные тесты на COVID-19. Приглашенным артистом стал поп-музыкант Тим Бендцко.

Ученые из Галле-Виттенбергского университета в Германии организовали три концерта, чтобы изучить, как коронавирус распространяется во время массовых мероприятий. Об этом сообщает Deutsche Welle .

На время концертов слушателей обязали носить медицинские маски и оснастили трекерами, которые определяли места наибольшего скопления людей. Участникам также раздали флуоресцентный антисептик, чтобы узнать, к каким поверхностям они прикасаются чаще всего.

Для каждого концерта был прописан отдельный сценарий. Первый из них напоминает концерты, которые проходили до пандемии — то есть без каких‑либо антикоронавирусных ограничений. Во время второго гости должны были соблюдать меры гигиены и социального дистанцирования, а в рамках третьего — организаторы сократили число зрителей и обязали их держать дистанцию в полтора метра.

Теперь полученные данные исследователи введут в математическую модель. Результаты эксперимента будут готовы этой осенью. С их помощью ученые надеются выяснить, как в условиях пандемии безопасно проводить массовые мероприятия.