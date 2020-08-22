Навального привезли в Германию, вышел финальный трейлер «Довода» и другие новости дня

Оппозиционного политика Алексея Навального успешно доставили самолетом в Берлин для лечения от отравления, причину которого еще предстоит выяснить. Навального положили в клинику «Шарите», он все еще в коме.

В России за последние сутки выявили 4921 нового пациента с COVID-19. За все время коронавирусом в стране заразились 951 897 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в ближайшие два года. Впрочем, по его мнению, победа над коронавирусом может произойти и раньше — ведь у людей есть все необходимые для этого технологии и знания.

По решению Министерства информации Беларуси на территории страны был закрыт доступ к десяткам сайтов и онлайн-сервисов. Под блокировку попали оппозиционные СМИ, онлайн-платформы наблюдения за выборами, прокси-серверы и другие ресурсы.

Работа художника Артема Лоскутова «Без любви ничего не получится» победила в номинации «Проект года» премии «Инновация-2020». Этот проект — прославившаяся благодаря расследованию ФБК табличка с признанием в любви главы ВТБ Андрея Костина телеведущей «России-1» Наили Аскер-заде.

Парфюмерный бренд Demeter и Центр помощи животным «Юна» выпустили ограниченную серию ароматов «Котик боится грозы». Духи должны напомнить людям об ответственном отношении к животным, особенно к тем, кто остался без крыши над головой.

Одним из неочевидных последствий климатической катастрофы, на пороге которой оказалось человечество, может стать изменение вкуса пива. Все из‑за растений — им приходится подстраиваться под новый температурный режим, что влияет на их свойства.

Британский электронщик Four Tet выпустил мечтательный ремикс на трек «Is It True» мастеров психоделики Tame Impala. Ремикс лишен поп-ритмов оригинала и звучит более воздушно, ближе к эмбиенту.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер научно-фантастического триллера «Довод» Кристофера Нолана. Премьера фильма запланирована на 3 сентября.

Вчера в России стартовали продажи серии устройств Samsung Galaxy нового поколения. Смартфон Galaxy Note20 теперь может похвастаться сверхбыстрой зарядкой, Galaxy Watch3 после апдейта будет делать ЭКГ, а в наушниках появилось активное шумоподавление. Читайте подробности в нашем материале.