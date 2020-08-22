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Навального привезли в Германию, вышел финальный трейлер «Довода» и другие новости дня 19:34 Дайджест
Глава ВОЗ надеется, что человечество победит коронавирус в течение двух лет 18:35
pxfuel.com Изменения климата могут повлиять на вкус пива
Изменения климата могут повлиять на вкус пива 18:17
Demeter и центр помощи животным «Юна» выпустили серию духов «Котик боится грозы» 17:44
Послушайте ремикс на трек Tame Impala «Is It True» от электронщика Four Tet 16:11
Табличка с признанием в любви Аскер-Заде от главы ВТБ победила в арт-конкурсе «Инновация-2020» 15:54
Warner Bros. Посмотрите финальный трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Посмотрите финальный трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана 14:37
Власти Беларуси закрыли доступ к десяткам сайтов 12:59
Навального успешно довезли до Берлина. Он все еще в коме 12:35
В России за сутки выявили 4 921 новых пациентов с COVID-19 11:56
В московской клинике ставили диагноз «нарушение в чакре». Теперь больницу закрывают 4:17
Канье Уэст опубликовал постер президентской кампании. На нем Анна Винтур и Кирстен Данст 3:52
Alamo Drafthouse/YouTube В сети появился трейлер документального фильма Ай Вэйвэя о короновирусе
В сети появился трейлер документального фильма Ай Вэйвэя о короновирусе 3:21
Режиссер «Чудо-женщины 1984» показала постеры к фильму 2:40
В номере японского отеля появился симулятор полетов на Boeing 737-800 1:42
В Беларуси на 46 человек завели дела о насилии против милиционеров 1:00
Мир 24/YouTube В Минске задержали двух журналистов русской службы «Радио Свобода»
В Минске задержали двух журналистов русской службы «Радио Свобода» 0:08
ООН утверждает, что в Беларуси во время протестов погибли четыре человека Вчера в 23:38
Лауреатами премии «Инновация-2020» в области современного искусства стали все ее участники Вчера в 22:57
У дочери Умы Турман и Итана Хоука вышел музыкальный альбом «Blush» Вчера в 21:58
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Дайджест

Навального привезли в Германию, вышел финальный трейлер «Довода» и другие новости дня

Илья Голубев
Сегодня в 19:34

Оппозиционного политика Алексея Навального успешно доставили самолетом в Берлин для лечения от отравления, причину которого еще предстоит выяснить. Навального положили в клинику «Шарите», он все еще в коме.

В России за последние сутки выявили 4921 нового пациента с COVID-19. За все время коронавирусом в стране заразились 951 897 человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса закончится в ближайшие два года. Впрочем, по его мнению, победа над коронавирусом может произойти и раньше — ведь у людей есть все необходимые для этого технологии и знания.

По решению Министерства информации Беларуси на территории страны был закрыт доступ к десяткам сайтов и онлайн-сервисов. Под блокировку попали оппозиционные СМИ, онлайн-платформы наблюдения за выборами, прокси-серверы и другие ресурсы.

Работа художника Артема Лоскутова «Без любви ничего не получится» победила в номинации «Проект года» премии «Инновация-2020». Этот проект — прославившаяся благодаря расследованию ФБК табличка с признанием в любви главы ВТБ Андрея Костина телеведущей «России-1» Наили Аскер-заде.

Парфюмерный бренд Demeter и Центр помощи животным «Юна» выпустили ограниченную серию ароматов «Котик боится грозы». Духи должны напомнить людям об ответственном отношении к животным, особенно к тем, кто остался без крыши над головой.

Одним из неочевидных последствий климатической катастрофы, на пороге которой оказалось человечество, может стать изменение вкуса пива. Все из‑за растений — им приходится подстраиваться под новый температурный режим, что влияет на их свойства.

Британский электронщик Four Tet выпустил мечтательный ремикс на трек «Is It True» мастеров психоделики Tame Impala. Ремикс лишен поп-ритмов оригинала и звучит более воздушно, ближе к эмбиенту.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила финальный трейлер научно-фантастического триллера «Довод» Кристофера Нолана. Премьера фильма запланирована на 3 сентября.

Вчера в России стартовали продажи серии устройств Samsung Galaxy нового поколения. Смартфон Galaxy Note20 теперь может похвастаться сверхбыстрой зарядкой, Galaxy Watch3 после апдейта будет делать ЭКГ, а в наушниках появилось активное шумоподавление. Читайте подробности в нашем материале.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
поп
«Будь с Городом!»: Елка, Муся Тотибадзе, IOWA, «Марсель» (онлайн-трансляция)
Благотворительный онлайн с годной поп-музыкой
документальный
Banksy
Исследование творчества Бэнкси и мира, который его породил

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