Глава ВОЗ надеется, что человечество победит коронавирус в течение двух лет

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что глобальная пандемия коронавируса закончится в ближайшие два года, пишет Би-би-си.

«Мы надеемся победить пандемию в течение двух лет», — заявил глава ВОЗ. Он напомнил, что сто лет назад человечество столкнулось с эпидемией Испанского гриппа, которая продлилась как раз два года, но унесла за это время жизни десятков миллионов людей.

Также доктор Гебрейесус объяснил, что победа над коронавирусом может произойти и раньше — ведь у людей есть все необходимые для этого технологии и знания, которые помогут создать эффективное лекарство. Он также напомнил о необходимости «объединения наций и глобальной солидарности».

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 во всем мире достигло 23 млн человек. 800 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений (почти 950 тыс.), на первом — США (5,6 млн), на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн).