Demeter и центр помощи животным «Юна» выпустили серию духов «Котик боится грозы»

Парфюмерный бренд Demeter и Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» выпустили ограниченную серию ароматов «Котик боится грозы». Духи должны напомнить людям об ответственном отношении к животным, особенно к тем, кто остался без крыши над головой.

«Шум непогоды, привычный нам, четвероногие друзья переживают совсем иначе — всем тельцем стараются спрятаться от страшной грозы, грохота и молний. В такие моменты им особенно нужна забота, прикосновение теплых рук и ощущение безопасности от близости родного человека. Пусть фраза «льет как из ведра» олицетворяет поток нежности и любви, который мы можем подарить своему питомцу в такие моменты ♥️», — написали представители центра «Юна» в своем инстаграме.