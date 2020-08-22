Demeter и центр помощи животным «Юна» выпустили серию духов «Котик боится грозы»

Парфюмерный бренд Demeter и Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» выпустили ограниченную серию ароматов «Котик боится грозы». Духи должны напомнить людям об ответственном отношении к животным, особенно к тем, кто остался без крыши над головой.
«Шум непогоды, привычный нам, четвероногие друзья переживают совсем иначе — всем тельцем стараются спрятаться от страшной грозы, грохота и молний. В такие моменты им особенно нужна забота, прикосновение теплых рук и ощущение безопасности от близости родного человека. Пусть фраза «льет как из ведра» олицетворяет поток нежности и любви, который мы можем подарить своему питомцу в такие моменты ♥️», — написали представители центра «Юна» в своем инстаграме.
В продажу поступили всего 200 флаконов с ароматом прошедшей грозы, каждый стоимостью 1850 рублей. Купить их можно на сайте «Библиотеки ароматов» (представитель Demeter в России). Два флакона разыгрываются в инстаграме «Юны».
Это далеко не первая российская коллаборация парфюмерного бренда. Ранее Demeter выпускал совместные ароматы с KFC, парком Горького, с сервисом доставки домашней еды для животных, чемпионатом мира по шахматам и Третьяковской галереей.