Послушайте ремикс на трек Tame Impala «Is It True» от электронщика Four Tet

Эту работу Four Tet выпустил спустя две недели после выхода психоделичного клипа «Is It True» в стиле телевидения 80-х, если бы оно каким‑то образом получило значительную порцию галлюциногенов.

Британский электронщик Four Tet (Киран Хебден) выпустил мечтательный ремикс на трек «Is It True» мастеров психоделики Tame Impala. Ремикс лишен поп-ритмов оригинала и звучит более воздушно, ближе к эмбиенту.

Под своим основным псеводнимом Four Tet в прошлом году выпустил пару синглов («Teenage Birdsong» и «Dreamer»), лайв-альбом «Live at Alexandra Palace, London» и мини-альбом «Anna Painting». В этом марте У Кирана Хебдена вышел одиннадцатый студийный альбом — «Sixteen Oceans».