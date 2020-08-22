Послушайте ремикс на трек Tame Impala «Is It True» от электронщика Four Tet

Британский электронщик Four Tet (Киран Хебден) выпустил мечтательный ремикс на трек «Is It True» мастеров психоделики Tame Impala. Ремикс лишен поп-ритмов оригинала и звучит более воздушно, ближе к эмбиенту.
Эту работу Four Tet выпустил спустя две недели после выхода психоделичного клипа «Is It True» в стиле телевидения 80-х, если бы оно каким‑то образом получило значительную порцию галлюциногенов.
Под своим основным псеводнимом Four Tet в прошлом году выпустил пару синглов («Teenage Birdsong» и «Dreamer»), лайв-альбом «Live at Alexandra Palace, London» и мини-альбом «Anna Painting». В этом марте У Кирана Хебдена вышел одиннадцатый студийный альбом — «Sixteen Oceans».
Four Tet — не единственный проект Хебдена. В прошлом ноябре, например, он выложил два новых трека под непроизносимым псевдонимом ⣎⡇ꉺლ༽இ•̛)ྀ◞ ༎ຶ ༽ৣৢ؞ৢ؞ؖ ꉺლ (как оказалось, Хебден работает с ним уже несколько лет). Треки называются соответствующе — ʅ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡(ƟӨ)ʃ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡ ꐑ(ཀ ඊູ ఠీੂ೧ູ࿃ूੂ✧✧✧✧✧✧ළඕั࿃ूੂ࿃ूੂ и ੂ࿃ूੂළඕั✧✧ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ɵੂ≢࿃ूੂ೧ູఠీੂ ඊູཀ ꐑ(ʅ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡(ƟӨ)ʃ͡͡͡͡͡͡͡͡͡͡.