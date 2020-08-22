Табличка с признанием в любви Аскер-Заде от главы ВТБ победила в арт-конкурсе «Инновация-2020»

Арт-проект Лоскутова — прославившаяся благодаря расследованию ФБК табличка с признанием в любви главы ВТБ Андрея Костина телеведущей «России-1» Наили Аскер-заде. Табличка была установлена на скамейке в Нью-Йорке (стоимость такого жеста предположительно составляет 25 тыс. долларов или почти 2 млн рублей), но после публикации расследования ФБК в прошлом декабре на время пропала, после чего оказалась у Лоскутова. Сам художник не стал объяснять, как она попала к нему, и продал табличку за 1,5 млн рублей неназываемому покупателю. Эти деньги он передал в «Русфонд» на лечение тяжелобольных детей.

Работа художника Артема Лоскутова «Без любви ничего не получится» победила в номинации «Проект года» премии «Инновация-2020». Победитель получит 500 тыс. призовых рублей.

Премия «Инновация-2020» была учреждена в 2005 году, кроме «Проекта года» она выбирает победителей в шести конкурсных («Куратор года», «Художник года», «Новая генерация», «Образовательный проект», и «Региональный проект») и двух внеконкурсных («За вклад в развитие современного искусства России» и «За поддержку современного искусства России») номинациях.