Власти Беларуси закрыли доступ к десяткам сайтов

Белорусские власти ограничили доступ к десяткам сайтов и онлайн-сервисов, сообщает издание Tut.by (оно же приводит полный список заблокированных ресурсов).

Уточняется, что доступ к ним интернет-провайдеры закрыли «на основании решения Министерства информации Республики Беларусь». В список заблокированных сайтов попали оппозиционные СМИ, онлайн-платформы для наблюдения за выборами (например, сайт «Голоса»), популярные прокси-сервисы (их обычно и используют для обхода блокировок), зашифрованная почта ProtonMail и другие ресурсы.

В Беларуси c 9 августа идут протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Мирные митинги переросли в столкновения с силовиками, когда те применили против демонстрантов резиновые пули и светошумовые гранаты. Однако протест быстро вернулся в мирное русло, предприятия Беларуси бастуют, граждане страны организуют акции против насилия.

К разгону протестующих беларусов присоединились военные, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивали и задерживали не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. По данным ООН, во время противостояния с ОМОНом погибли четыре человека.