В России за сутки выявили 4 921 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 4 921 нового пациента с COVID-19, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. За все время в стране коронавирусом заразились 951 897 человек.
Больше всего заразившихся, как всегда, в Москве — 687 человек. Также много новых пациентов в Петербурге (183), Подмосковье (161), Ростовской области и Ставропольском крае (129 и 128 соответственно).
Умерли за сутки 121 человек с подтвержденным коронавирусом (уже 16 310 за все время), вылечились — 6 147 (767 477 за все время). Более 200 тыс. пациентов все еще находятся под наблюдением врачей.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 почти достигло 23 млн человек. 800 тыс. из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (5,6 млн), на втором — Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн).