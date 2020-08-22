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В московской клинике ставили диагноз «нарушение в чакре». Теперь больницу закрывают

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:17

Росздравнадзор изъял медицинское оборудование из московской клиники, где пациентам ставили диагноз «нарушение в чакре», сообщил ТАСС.

Медицинский центр работал без лицензии, из‑за этого возбуждено дело об административном правонарушении. Также, вероятно, на владельцев клиники заведут уголовное дело по статье «Мошенничество».

«В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступили сведения о некачественном оказании медицинской помощи в столичной частной клинике. <…> В целях предупреждения нанесения вреда жизни и здоровью граждан из клиники изъяты медицинские изделия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для выявления мошенничества специалист Росздравнадзора обратился в «Центр Елисеевой» с жалобами на якобы плохое самочувствие. В больнице ему были поставлены диагнозы: «паразитарная инвазия» и «нарушение в чакре 3 и чакре 5».

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