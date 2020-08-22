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В сети появился трейлер документального фильма Ай Вэйвэя о короновирусе

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:21

В сети появился трейлер документального фильма режиссера Ай Вэйвэя «CoroNation», который посвящен началу пандемии коронавируса в Ухане.

В трейлере запечатлены больницы, вокзалы, набережные и дома китайского города, закрытого на карантин. Фильм рассказывает истории людей, запертых в 11-миллионном городе.

Картина Вэйвэя повествует о том, как власти Китая экстренно реагировали на вирус и приняли меры для его сдерживания. Одновременно с этим фильм осуждает бюрократическую машину, недостатки которой выявил карантин. Посмотреть ленту можно онлайн в виртуальном кинотеатре Alamo.

Ранее режиссер Ай Вэйвэй, который также является художником, выпустил защитные маски со своими самыми известными работами. Деньги от их продажи он обещал передать на благотворительность. Также весной Вэйвэй оказался в центре скандала, когда неудачно пошутил о коронавирусе — он сравнил COVID-19 c макаронами.

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