В номере японского отеля появился симулятор полетов на Boeing 737-800

В Японии в отеле Haneda Excel Tokyu появился номер Superior Cockpit Room, в котором установлен симулятор полетов на самолете Boeing 737-800. Об этом сообщил Business Traveller.

Гостиница расположена недалеко от международного аэропорта Токио «Ханеда». Полетать в течение полутора часов под руководством инструктора может любой желающий за 30 тысяч йен (276 долларов). Кроме того, в номере с симулятором можно остаться на ночь — но полеты все равно оплачиваются отдельно.