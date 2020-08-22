В номере японского отеля появился симулятор полетов на Boeing 737-800

В Японии в отеле Haneda Excel Tokyu появился номер Superior Cockpit Room, в котором установлен симулятор полетов на самолете Boeing 737-800. Об этом сообщил Business Traveller.
Гостиница расположена недалеко от международного аэропорта Токио «Ханеда». Полетать в течение полутора часов под руководством инструктора может любой желающий за 30 тысяч йен (276 долларов). Кроме того, в номере с симулятором можно остаться на ночь — но полеты все равно оплачиваются отдельно.
Симулятор имитирует полет из токийского аэропорта «Ханеда» в аэропорт города Осака «Итами». На экранах во время тренировки появляются пейзажи, соответствующие маршруту между японскими городами.
Установка симулятора в номере обошлась отелю примерно в 10 млн йен (92 тысячи долларов), сообщил CNN представитель отеля. Новой достопримечательностью гостиница обзавелась по случаю своего 15-летия.
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