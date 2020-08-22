В Минске задержали двух журналистов русской службы «Радио Свобода», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на портал Tut.by.

Юлию Вишневецкую и Андрея Киселева задержали во время съемки около проходной Тракторного завода, где сегодня волонтеры раздавали листовки работникам. Сотрудников «Радио Свобода» отвезли в Патризанское РУВД, там они находятся уже несколько часов.

В редакции СМИ подчеркнули, что перед отъездом Вишневецкой и Киселева в Минск в министерство иностранных дел Беларуси отправляли запрос на официальную аккредитацию для работы на территории республики.

Ранее в Беларуси во время акций протеста против результатов выборов задержали многих журналистов — как российских, так и зарубежных. Один из них — корреспондент Znak.com Никита Телиженко — рассказал подробно о бесчеловечном отношении к задержанным.