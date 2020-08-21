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У дочери Умы Турман и Итана Хоука вышел музыкальный альбом «Blush»

Юлия Онодэра
Вчера в 21:58

Дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Хоук выпустила свой дебютный музыкальный альбом «Blush».

22-летняя певица начала записывать музыку для альбома в Ирландии во время съемок фильма «Маленькие женщины», где она сыграла одну из ведущих ролей. По словам Хоук, все песни были созданы до пандемии коронавируса и сейчас вызывают у дебютантки ностальгические чувства.

В записи пластинки певице помогал музыкант Джесси Харрис, а также независимый лейбл Mom+Pop. В итоге в альбом вошли 12 треков, которые Harper’s Bazaar характеризует как «эмоциональный фолк».

«Эти песни для того, чтобы слушать их самостоятельно. Эти песни о чувствах. Весь альбом был записан до коронавируса. Я думаю, с тех пор мы все изменились», — сказала Хоук.

Майя Хоук выпустила свой первый сингл «By Myself» до пандемии, 18 марта, но релизы прочих песен пришлось отложить, поскольку, по мнению певицы, «это было время для самообразования, поддержки и протеста».

Часть средств, собранных от продажи альбома «Blush», Хоук обещает перевести в две благотворительные организации — NAACP и Продовольственный банк Нью-Йорка.

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