Навального отправят в Германию, Куштау не будут разрабатывать и другие новости дня

На шихане Куштау все-таки не будут добывать полезные ископаемые, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Гора теперь может получить статус особо охраняемой территории.

Алексея Навального увезут на лечение в Германию — на это наконец дали согласие омские медики. Прошлой ночью за ним прислали самолет, Навальный может покинуть Омск уже 21 августа.

Главврач омской больницы назвал основной рабочий диагноз Алексея Навального. По его словам, политик впал в кому из‑за нарушения обмена веществ.

Михаил Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Актер заявил, что хочет защиту «посильнее». Также Ефремову не нравится, что показания его свидетелей «обхихикиваются».

В России за сутки выявили 4870 случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 946 976 заболевших COVID-19.

Александр Лукашенко обвинил США в протестах и беспорядках, начавшихся в Беларуси после президентских выборов. Он сказал, что стране «готовили эту заварушку», и пообещал «решить проблему в ближайшие дни».

Исследователи пришли к выводу, что на выборах в Беларуси фальсификации были на каждом третьем участке. В докладе, представленном платформой «Голос», также говорится, что за Тихановскую проголосовало в два раза больше людей, чем утверждает ЦИК.

Надежда Толоконникова рассказала о поступивших угрозах возбудить против нее уголовное дело об организации массовых беспорядков. Участница Pussy Riot подозревает, что под нее «копают» и полицейским даны указания «найти у нее уголовное».

Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето, Леди Гага и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта. Картина расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, который одно время возглавлял модный дом Gucci.

В Японии обокрали музей ниндзя в городе Ига. Злоумышленники вынесли миллион йен — это почти 700 тыс. рублей.

Группа «Комсомольск» выпустила новый альбом «Ближний свет», австралийцы Cut Copy поделились пластинкой «Freeze, Melt», а Кэти Мелуа выложила сингл «Leaving the Mountains».

Deftones представили видео к заглавному синглу «Ohms» со своего грядущего альбома, который выйдет 25 сентября. Фронтмен группы Чино Морено признался, что думал об окружающей среде и нашей планете, пока сочинял песню.