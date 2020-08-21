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Регина Тодоренко вернется в шоу «Орел и решка»

Федор Кузьмин
Сегодня в 21:05

Ведущая Регина Тодоренко сообщила, что вернется в телешоу «Орел и решка». Она рассказала об этом у себя в инстаграм-сторис.

«Дорогие друзья, по статистике, 90% моих подписчиков жаждут увидеть меня и Анастасию Ивлееву в тревел-проекте «Орел и решка». Ну что ж, ваши мечты сбудутся совсем скоро», — сказала она.

Телеканал «Пятница», на котором выходит шоу, сообщил, что Ивлеева будет вести передачу вместе со своей подругой и действующей ведущей Юлией Коваль. Тодоренко же, по словам представителей канала, также возвращается в проект и будет в новом сезоне путешествовать по России.

О том, что Ивлеева вернется в «Орел и решка» в качестве ведущей, стало известно в конце июля. Под постом за возвращение телеведущей в шоу оставили более 500 тыс. комментариев с хештегом #настюшкуврешку.

В конце апреля Тодоренко в интервью журналу People Talk назвала психически больными женщин, которые публично возмущаются, что муж их бьет. Позже в разговоре с главредом журнала Glamour Иляной Эрднеевой Тодоренко заявила: «Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой».

После этого Glamour лишил ее звания «Женщина года», общественность возмутилась подобными высказываниями (впрочем, некоторые поддержали телеведущую или заступились за нее), ее лишили рекламных контрактов.

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