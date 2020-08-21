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Nas выпустил новый студийный альбом «King’s Disease»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:40

Рэпер Nas выпустил новый студийный альбом, который называется «King’s Disease». Это уже 13-я пластинка для музыканта.

В состав «King’s Disease» входят 13 треков, многие из которых записаны в коллаборации с другими артистами. В создании альбома участвовали Charlie Wilson, Hit-Boy, Big Sean, Don Toliver, Lil Durk, Anderson .Paak, Brucie B., The Firm, AZ, Foxy Brown & Cormega, Fivio Foreign и A$AP Ferg.

Издание Hypebeast отмечает способность легендарного рэпера вдохнуть новую жизнь в хип-хоп и адаптироваться к современным тенденциям рэпа. Спродюсировал новую пластинку битмейкер Hit-Boy.

Предыдущий альбом Nas «Nasir» вышел в 2018 году, его продюсером выступал Канье Уэст. Также в 2019 году у музыканта появился сборник неизданных треков «Lost Tapes 2».

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