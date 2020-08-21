Nas выпустил новый студийный альбом «King’s Disease»

Рэпер Nas выпустил новый студийный альбом, который называется «King’s Disease». Это уже 13-я пластинка для музыканта.

В состав «King’s Disease» входят 13 треков, многие из которых записаны в коллаборации с другими артистами. В создании альбома участвовали Charlie Wilson, Hit-Boy, Big Sean, Don Toliver, Lil Durk, Anderson .Paak, Brucie B., The Firm, AZ, Foxy Brown & Cormega, Fivio Foreign и A$AP Ferg.