В Минске снова задержали звукорежиссера, включившего «Перемен!» в Киевском сквере

В Минске во второй раз задержали звукорежиссера Влада Соколовского, который включил песню Виктора Цоя «Перемен!» на провластном мероприятии в Киевском сквере, сообщает портал Tut.by.

Диджей успел сообщить родственникам, что его везут на улицу Городской Вал, где находится центральный аппарат МВД. На данный момент неизвестно, за что задержан Соколовский. Его адвоката Михаила Боднарчука пока к нему не пускают.

Недавно Соколовский вышел из ЦИП на Окрестина. Там он оказался после того, как был задержан во время несанкционированной акции в поддержку кандидата в президенты республики Светланы Тихановской 6 августа.