Алексея Навального перевезут на лечение в Германию

Омская больница скорой помощи № 1 дала согласие на перевозку оппозиционного политика Алексея Навального на лечение в Германию, сообщает Gorod55.

«Состояние пациента стабильное, и, имея запрос родственником разрешить транспортировку куда‑то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — сказал замглавврача больницы Анатолий Калиниченко.

По словам медика, в консилиуме участвовала жена Навального Юлия. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, впрочем, опровергла эту информацию, назвав ее «самой мерзотнейшей, самой низкой ложью». Политик должен покинуть Омск сегодня. Прошлой ночью за ним уже прислали самолет.

Ранее омские врачи утверждали, что оппозиционер нетранспортабелен. Главврач больницы заявлял, что состояние политика нестабильно, а решения родственников недостаточно.

Вчера Алексей Навальный попал в реанимацию омской больницы с токсическим отравлением. Политику стало плохо во время полета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили. Навальный впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Сторонники оппозиционера считают, что его могли намеренно отравить. Подробности можно прочитать здесь.