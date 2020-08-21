Актрисы Вилкова и Троянова вышли с пикетом к Кремлю. Их задержали, у Вилковой отошли воды

Актрисы Яна Троянова и Ирина Вилкова вышли на Красную площадь с пикетом в поддержку Алексея Навального, который сейчас находится в коме. Фотографии и видео с пикета Троянова выложила у себя в инстаграм-сторис.

Актрисы развернули перед Кремлем плакаты с надписью «Путин, отпусти Навального». Через некоторое время к ним подошли двое сотрудников полиции. После этого девушек задержали и отвезли в ОВД «Китай-город».

При этом у беременной Вилковой отошли воды — как пишет муж Трояновой, режиссер Василий Сигарев, это могло произойти по дороге в ОВД. По данным «ОВД-инфо», Вилкова уехала из отделения полиции на скорой помощи.

«У нас с Ириной Вилковой все хорошо. Ирка из отделения поехала рожать (воды отошли), а я пока в отделении», — написала Троянова в инстаграме.