Ефремов отказался от адвокатов. Актер хочет себе защиту «посильнее»

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — сказал он в ходе судебного заседания. Ефремов также уточнил, что у него много знакомых адвокатов, например, «Падва, Резник или Никольский». Он заметил, что «найдет себе кого‑нибудь вроде Резника лучше».

Эльман Пашаев, который ранее представлял актера, заявил, что смена защиты — «это законное право» артиста, а ему и Шаргородской не давали работать. «Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», — заявил он.

Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа, в 10.00.

«Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются», — пожаловался Ефремов, объясняя свое решение сменить защитников.

При этом актер перечислил семье погибшего в ДТП Сергея Захарова — вдове, брату и сыну — по 200 тыс. рублей. Пашаев назвал деньги «возмещением от Ефремова по уголовному делу».

Пашаев ранее заявлял, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Он нашел свидетеля, который рассказал, что за рулем был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском кресле.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Адвокат семьи погибшего говорил о том, что защитник актера подкупал свидетелей. Жена Ефремова заявила, что актер никогда не признавал свою вину.