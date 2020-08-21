перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Актрисы Вилкова и Троянова вышли с пикетом к Кремлю. Их задержали, у Вилковой отошли воды 18:48
Электронщики Cut Copy выпустили альбом «Freeze, Melt» 17:49
Epsilon/Getty Images Ефремов отказался от адвокатов. Актер хочет себе защиту «посильнее»
Ефремов отказался от адвокатов. Актер хочет себе защиту «посильнее» 17:44
WarnerMedia расследует съемки «Лиги справедливости» после жалоб актера, сыгравшего Киборга 17:08
Кот Варежка может стать новозеландцем года. Среди его конкурентов — премьер-министр страны 16:40
В Японии обокрали музей ниндзя 16:36
Послушайте новый сингл Кэти Мелуа «Leaving the Mountains» 16:01
kremlin.ru Лукашенко обвинил США в белорусских протестах. И пообещал «решить проблему в ближайшие дни»
Лукашенко обвинил США в белорусских протестах. И пообещал «решить проблему в ближайшие дни» 15:50
Главврач омской больницы назвал диагноз Алексея Навального 15:10
Шихан Куштау получит статус природного памятника. Ископаемые на нем добывать не будут 14:50
Надежда Толоконникова рассказала, что ей угрожают уголовным делом 14:34
Мрачный загадочный мир в клипе «Ohms» от Deftones 14:25
Википедия Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта
Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Джаред Лето и Адам Драйвер могут сняться в новом фильме Ридли Скотта 12:39
От усталости к спокойствию: «Комсомольск» выпустил альбом «Ближний свет» 12:17
Фаррелл Уильямс и Jay Z выпустили клип на трек «Entrepreneur» 12:04
В Тель-Авиве появился плавучий кинотеатр 11:18
В России за сутки выявили 4870 случаев коронавируса 11:02
Кира Ярмыш/Twitter Директор ФБК: транспортная полиция рассказала, что Навального отравили смертельно опасным ядом
Директор ФБК: транспортная полиция рассказала, что Навального отравили смертельно опасным ядом 10:41
«Neon»: послушайте новый альбом электронщиков Erasure 10:29
Омские врачи не дают разрешения на транспортировку Алексея Навального 9:59
Отключить рекламу

Ефремов отказался от адвокатов. Актер хочет себе защиту «посильнее»

Федор Кузьмин
Сегодня в 17:44

Актер Михаил Ефремов отказался от услуг адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает ТАСС.

«Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других, посильнее», — сказал он в ходе судебного заседания. Ефремов также уточнил, что у него много знакомых адвокатов, например, «Падва, Резник или Никольский». Он заметил, что «найдет себе кого‑нибудь вроде Резника лучше».

Эльман Пашаев, который ранее представлял актера, заявил, что смена защиты — «это законное право» артиста, а ему и Шаргородской не давали работать. «Ефремов сказал мне в перерыве, что у судьи я и моя коллега Шаргородская вызываем раздражение», — заявил он.

Судья Елена Абрамова дала актеру время на поиск новых защитников, процесс продолжится 24 августа, в 10.00.

«Все показания свидетелей со стороны обвинения принимаются и не обхихикиваются. Все показания свидетелей с моей стороны не принимаются и обхихикиваются», — пожаловался Ефремов, объясняя свое решение сменить защитников.

При этом актер перечислил семье погибшего в ДТП Сергея Захарова — вдове, брату и сыну — по 200 тыс. рублей. Пашаев назвал деньги «возмещением от Ефремова по уголовному делу».

Пашаев ранее заявлял, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Он нашел свидетеля, который рассказал, что за рулем был другой человек, а Ефремов находился на пассажирском кресле.

Автомобиль Ефремова попал в аварию 8 июня. Водитель пересек двойную сплошную в районе Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилем. Сам актер практически не пострадал, водитель грузового фургона Сергей Захаров погиб.

Позже в крови у Ефремова обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Актер обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. С одного из прошлых судебных заседаний Ефремова госпитализировали.

Адвокат семьи погибшего говорил о том, что защитник актера подкупал свидетелей. Жена Ефремова заявила, что актер никогда не признавал свою вину.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
боевик
Поезд в Пусан-2: Полуостров
Нам не на что больше жать: долгожданный сиквел чумового корейского зомби-хоррора
хип-хоп
Тима Белорусских
Бодрый ретродэнс и чувственный пацанский речитатив
комедия
Бестолочь
Смешной антрепризный спектакль в постановке Романа Самгина
триллер
Гренландия
Сверхактуальное кино про надвигающийся конец света
документальный
Banksy
Исследование творчества Бэнкси и мира, который его породил

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
Люди
Михаил Ефремов
Эльман Пашаев
Сергей Захаров
Елена Абрамова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить