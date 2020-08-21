Электронщики Cut Copy выпустили альбом «Freeze, Melt»

Австралийская синти-поп группа Cut Copy выпустила шестой за почти 20 лет своего существования студийный альбом — «Freeze, Melt».

Пластинка звучит более минималистично и холодно, чем предыдущие работы Cut Copy — это связано с тем, что фронтмен группы Дэн Уитфорд переехал в Копенгаген и оказался под влиянием скандинавского климата. Впрочем, записывали альбом (всего девять дней!) все равно в солнечном Мельбурне, где и была образована группа, хотя дистанционно из Швеции миксовал треки Кристофер Берг из The Knife.

«Здесь гораздо холоднее, чем в Мельбурне, и гораздо темнее, причем темнеть еще долго будет в три пополудни. Иногда идет снег, иногда температура опускается до 10 градусов ниже нуля… Это влияет. Вообще, это мотивирующий фактор для творческих людей, потому что в такой холод нельзя просто выйти на пляж или сидеть где‑нибудь в кафе на улице, начинаешь сосредотачиваться на вещах, которыми можешь заниматься дома, и для меня это, очевидно, работа в студии», — поделился Уитфорд своими впечатлениями от Копенгагена.