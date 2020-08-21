В Японии обокрали музей ниндзя

Неизвестные пробрались в музей ниндзя «Ига-рю» в японском городе Ига и обокрали его на 1 млн иен (более 700 тыс. рублей), сообщает CNN.

Уточняется, что воры взломали дверь в музей ранним утром 20 августа, когда никого из персонала не было на месте. Деньги, заработанные на входных билетах, хранились в 150-килограммовом сейфе — сам сейф пропал.

«Это дело на три минуты. Они все спланировали заранее, вероятно, наблюдали за нами», — считает представитель музея, пожелавший не называть свое имя. Сейф украли из части музея, скрытой в лесу, камеру видеонаблюдения преступник просто повернул объективом к земле.

Музей «Ига-рю» был основан в 1964 году, он расположен в усадьбе замка Ига-Уэно, где, как утверждается, в средневековой Японии базировался один из сильнейших кланов ниндзя. Музей посещают поклонники японской культуры, в частности ниндзя; в экспозиции представлены оружие, одежда, предметы быта ниндзя, там регулярно проходят связанные с боевыми искусствами соревнования и фестивали.