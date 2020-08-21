Лукашенко обвинил США в белорусских протестах. И пообещал «решить проблему в ближайшие дни»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая перед работниками агрокомбината «Дзержинский», заявил, что в протестах, разгоревшихся на фоне президентских выборов, виноваты США. Об этом сообщает белорусское агентство «Белта».

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как‑то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — заявил Лукашенко.

Он отметил, что США «планируют и заправляют», а страны Европы «подыгрывают». Лукашенко также рассказал, что под Варшавой создан специальный совет. «Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что ситуация в Беларуси сегодня политизирована, но ее «не надо рассматривать как катастрофичную». Он назвал протесты «своей проблемой» и пообещал решить ее. «Поверьте, в ближайшие дни решим», — сказал Лукашенко.

20 августа сотрудники и студенты МГУ потребовали лишить Лукашенко звания почетного профессора университета. Подписавшиеся выразили поддержку протестующим и заявили, что «репрессивная политика Александра Лукашенко несовместима со званием почетного профессора МГУ».

Сам Лукашенко 17 августа выступил перед рабочими Минского завода колесных тягачей. Его встретили криками «Уходи!». Во время своего выступления президент Беларуси допустил проведение новых президентских выборов в стране.