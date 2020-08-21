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Надежда Толоконникова рассказала, что ей угрожают уголовным делом

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:34

Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала, что ее семье стали поступать угрозы о возбуждении в отношении нее уголовного дела. Об этом Толоконникова заявила у себя в инстаграме.

«Час назад к моей маме в Норильске приходили участковые и пугали тем, что на меня якобы заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019 года», — написала Толоконникова.

Она отметила, что полицейские вели себя так же, как с другим участником Pussy Riot, издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым. «Заход такой же, как к Верзилову, — перед тем как на него действительно завели уголовное дело (но по статье о двойном гражданстве)», — указала Толоконникова.

Участница Pussy Riot отметила, что подозревает, что под нее «копают» и полицейским даны указания «найти у нее уголовное». «И в целом напомнить, кто в доме хозяин. Но они пока не знают, что хозяева — мы», — заключила Толоконникова.

Верзилова в июне и июле 2020 года задерживали шесть раз — в последний раз за «грубую нецензурную брань». В июле против него возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства — у него обнаружили канадский паспорт.

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