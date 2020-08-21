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Мрачный загадочный мир в клипе «Ohms» от Deftones

Илья Голубев
Сегодня в 14:25

Альтернативная рок-группа Deftones выпустила видео к заглавному синглу «Ohms» со своего грядущего альбома, который выйдет 25 сентября.

«Это будет последняя песня на пластинке, и она что‑то вроде ретроспективы, но переосмысляет не только песни, которые играли до нее, но также наши жизни и окружение. Куплеты отражают это, а припев как бы говорит: «Вот так, но еще вот так», то есть время придет, как только будут приняты решения. Это и вопрос, и ответ», — рассказал о треке фронтмен Deftones Чино Морено. Он также признался, что думал об окружающей среде и нашей планете, пока сочинял песню.

В следующем году группа Deftones приедет в Москву, чтобы выступить на фестивале Park Live. Концерт должен был пройти этим летом, но из‑за пандемии коронавируса фестиваль пришлось перенести на 2021 год.

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